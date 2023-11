МИД Азербайджана поздравил  Боснию и Герцеговину

Министерство иностранных дел поздравило Боснию и Герцеговину с Днем государственности.

Как сообщает Report, пост об этом размещен на странице МИД в соцсети "X".

"Мы поздравляем Боснию и Герцеговину, ее дружественный народ и правительство с Днем государственности. С Национальным днем!", - говорится в сообщении.