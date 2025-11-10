МИД Азербайджана почтил память Мустафы Кемаля Ататюрка
- 10 ноября, 2025
- 15:27
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось публикацией по случаю Дня памяти Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как сообщает Report, соответствующий пост министерство опубликовало на своей странице в Facebook.
"Сегодня исполняется 87 лет со дня смерти основателя братской Турецкой Республики - великого государственного деятеля, полководца и реформатора Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким уважением вспоминаем человека, чьи идеи и наследие навсегда остались в сердцах наших братских народов", - говорится в публикации.
