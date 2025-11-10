Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    МИД Азербайджана почтил память Мустафы Кемаля Ататюрка

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 15:27
    МИД Азербайджана почтил память Мустафы Кемаля Ататюрка

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось публикацией по случаю Дня памяти Мустафы Кемаля Ататюрка.

    Как сообщает Report, соответствующий пост министерство опубликовало на своей странице в Facebook.

    "Сегодня исполняется 87 лет со дня смерти основателя братской Турецкой Республики - великого государственного деятеля, полководца и реформатора Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким уважением вспоминаем человека, чьи идеи и наследие навсегда остались в сердцах наших братских народов", - говорится в публикации.

    МИД Азербайджана Мустафа Кемаль Ататюрк
    Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Azerbaijani Foreign Ministry honors memory of Mustafa Kemal Ataturk

    Последние новости

    15:42

    Пашинян провел совещание руководящего состава ВС Армении

    В регионе
    15:40

    Азербайджанский судья по футзалу впервые в истории получил назначение на финал ЧЕ

    Футбол
    15:33

    Нетаньяху и Кушнер обсудили второй этап урегулирования в Газе

    Другие страны
    15:29

    В Аддис-Абебе пройдет азербайджано-эфиопский бизнес-форум

    Бизнес
    15:27

    МИД Азербайджана почтил память Мустафы Кемаля Ататюрка

    Внешняя политика
    15:26

    В Губе автомобиль из свадебного кортежа попал в аварию, водитель погиб

    Происшествия
    15:18
    Видео

    В Гедабеке вспыхнул пожар в гористой местности

    Происшествия
    15:15

    Депутат: Перевозки из Центральной Азии через Азербайджан имеют стратегическое значение

    Другие
    15:11

    Омаров: Казахстан готов поставлять в Армению до 20 тыс. тонн зерна в месяц

    В регионе
    Лента новостей