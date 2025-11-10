МИД Азербайджана почтил память Мустафы Кемаля Ататюрка

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поделилось публикацией по случаю Дня памяти Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как сообщает Report, соответствующий пост министерство опубликовало на своей странице в Facebook.

"Сегодня исполняется 87 лет со дня смерти основателя братской Турецкой Республики - великого государственного деятеля, полководца и реформатора Мустафы Кемаля Ататюрка. С глубоким уважением вспоминаем человека, чьи идеи и наследие навсегда остались в сердцах наших братских народов", - говорится в публикации.