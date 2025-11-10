İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2025
    • 15:16
    Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Mustafa Kamal Atatürkünün vəfatının ildönümü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Bu gün qardaş Türkiyənin qurucusu Qazi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının 87-ci ildönümüdür. Əziz xatirəsi qardaş xalqlarımızın yaddaşında əbədi yaşayan böyük dövlət xadimi, sərkərdə və siyasətçi Mustafa Kamal Atatürkü dərin hörmət ilə anırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    Mustafa Kamal Atatürk Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə
    МИД Азербайджана почтил память Мустафы Кемаля Ататюрка

