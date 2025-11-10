Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 10 noyabr, 2025
- 15:16
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Mustafa Kamal Atatürkünün vəfatının ildönümü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.
"Bu gün qardaş Türkiyənin qurucusu Qazi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının 87-ci ildönümüdür. Əziz xatirəsi qardaş xalqlarımızın yaddaşında əbədi yaşayan böyük dövlət xadimi, sərkərdə və siyasətçi Mustafa Kamal Atatürkü dərin hörmət ilə anırıq", - paylaşımda qeyd olunub.
