МИД Азербайджана: Победа открыла славную страницу в истории нашего народа

МИД Азербайджана поделилось публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как передает Report, в публикации говорится:

"От всей души поздравляем соотечественников со знаменательной 5-й годовщиной Дня Победы.

Под решительным руководством Его Превосходительства Президента Ильхама Алиева в 2020 году в 44-дневной Отечественной войне была одержана эта историческая победа, ставшая восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики и открывшая славную страницу в истории нашего народа.

Благодаря блестящей победе Азербайджана наш регион вступил в новый этап мира, примирения и развития.

В этот священный день с глубоким уважением чтим память наших шехидов и выражаем признательность доблестным ветеранам.

Их самоотверженность и несравненное мужество навсегда останутся в наших сердцах.

С Днем Победы!"