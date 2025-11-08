Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    МИД Азербайджана: Победа открыла славную страницу в истории нашего народа

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 00:28
    МИД Азербайджана: Победа открыла славную страницу в истории нашего народа

    МИД Азербайджана поделилось публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы.

    Как передает Report, в публикации говорится:

    "От всей души поздравляем соотечественников со знаменательной 5-й годовщиной Дня Победы.

    Под решительным руководством Его Превосходительства Президента Ильхама Алиева в 2020 году в 44-дневной Отечественной войне была одержана эта историческая победа, ставшая восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики и открывшая славную страницу в истории нашего народа.

    Благодаря блестящей победе Азербайджана наш регион вступил в новый этап мира, примирения и развития.

    В этот священный день с глубоким уважением чтим память наших шехидов и выражаем признательность доблестным ветеранам.

    Их самоотверженность и несравненное мужество навсегда останутся в наших сердцах.

    С Днем Победы!"

