İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıb

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 00:15
    Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıb

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 8 noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "28 Noyabr - Zəfər Gününün əlamətdar 5-ci ildönümü münasibətilə həmvətənlərimizi səmimi qəlbdən təbrik edirik.

    Zati-aliləri Prezident İlham Əliyevin əzmkar rəhbərliyi altında 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan bu tarixi zəfər - Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası xalqımızın tarixində möhtəşəm bir səhifə açmışdır.

    Azərbaycanın şanlı qələbəsi sayəsində regionumuz sülh, barışıq və inkişaf dövrünün yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur.

    Bu müqəddəs gündə şəhidlərimizin xatirəsini dərin hörmətlə yad edir və igid qazilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk.

    Onların fədakarlığı və misilsiz şücaəti qəlbimizdə əbədi olaraq yaşayacaqdır.

    Zəfər Günümüz Mübarək!"

    Zəfər Günü XİN paylaşım
    МИД Азербайджана: Победа открыла славную страницу в истории нашего народа

    Son xəbərlər

    00:38

    Qazaxıstan buğdasının ilk partiyası Ermənistana çatdırılıb

    Region
    00:15

    Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıb

    Xarici siyasət
    00:08

    Rəsmi Bakı: Ermənistan öz konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını tam şəkildə aradan qaldırmalıdır

    Xarici siyasət
    00:04
    Video

    Mehriban Əliyeva Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:02

    Bu gün Azərbaycanda Zəfər Günüdür

    Qarabağ
    00:00

    Şuşanın azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:52

    Tramp Avropanı Rusiyadan enerji resursları aldığına görə tənqid edib

    Digər ölkələr
    23:40
    Foto

    Şahbaz Şərif: Prezident İlham Əliyevlə görüşməkdən şərəf və məmnunluq duydum

    Xarici siyasət
    23:34
    Video

    "Qarabağdan gələn ermənilər kəndlərdə evləri yandırırdılar" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti