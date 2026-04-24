Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Внешняя политика
    • 24 апреля, 2026
    • 13:00
    МИД Азербайджана осудил сожжение турецкого флага в Армении

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана решительно осудило сожжение турецкого флага во время факельного шествия в столице Армении Ереване.

    Как сообщает Report, в связи с этим МИД распространил заявление.

    В заявлении отмечается, что правительство Армении должно было своевременно предотвратить подобную кампанию и обеспечить надлежащие меры безопасности, поскольку такие действия являются проявлением ненависти на этнической почве.

    "Совершенно недопустимо закрывать глаза на подобные неприемлемые действия под предлогом демократических норм, свободы собраний и свободы мысли.

    Подобные действия являются явным проявлением фашистской идеологии, основанной на реваншизме и этнической ненависти, и должны быть осуждены и пресечены на международном уровне", - говорится в заявлении.

    В нем также содержится призыв к властям Армении привлечь к ответственности лиц, причастных к данному инциденту.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Турция Армения
    Azərbaycan XİN Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını pisləyib
    Azerbaijani Foreign Ministry condemns burning of Turkish flag in Armenia

