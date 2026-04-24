İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan XİN Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını pisləyib

    Xarici siyasət
    • 24 aprel, 2026
    • 12:43
    Azərbaycan XİN Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını pisləyib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN bəyanat yayıb.

    Bəyanatda qeyd olunub ki, Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində "məşəl yürüşü" zamanı Türkiyə bayrağının yandırılması Azərbaycan XİN tərəfindən qətiyyətlə pislənilir.

    "Ermənistan hökuməti etnik zəmində kök salmış nifrətin təcəssümü olan bu kimi kampaniyanın qarşısını vaxtında almalı və müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görməli idi.

    Bu kimi qəbuledilməz aktlara demokratik normalar, sərbəst toplaşmaq və fikir azadlıqları əsas gətirilərək göz yumulması tamamilə qəbuledilməzdir.

    Ermənistanda hələ də güclü şəkildə revanşist və etnik nifrətə əsaslanan faşist düşüncənin açıq təzahürü olan bu kimi aktlar beynəlxalq səviyyədə pislənməli və qarşısı alınmalıdır.

    Ermənistan hökumətini bu hərəkətləri törətmiş şəxsləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırırıq", - bəyanatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ermənistan Türkiyə
    МИД Азербайджана осудил сожжение турецкого флага в Армении
    Azerbaijani Foreign Ministry condemns burning of Turkish flag in Armenia

    Son xəbərlər

    13:22

    Azərbaycan ilə Çexiya Müdafiə nazirlikləri arasında "İkitərəfli hərbi əməkdaşlıq planı" imzalanıb

    Hərbi
    13:21

    Sançes İspaniyanın NATO-dan uzaqlaşdırılması iddialarına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    13:19

    Vüsal Şıxəliyev: Azərbaycanda innovasiyaya giriş və çıxışın balansının təmin edilməsi vacibdir

    Elm və təhsil
    13:14

    Talqat Aldıbergenov: "Bu il TBNM üzrə konteyner daşınması iki dəfə arta bilər"

    Digər ölkələr
    13:14

    Duşan Vlahoviç "Milan" və "Bavariya"nın maraq dairəsinə düşüb

    Futbol
    13:12

    Ucarda çaqqal insanlara hücum edib, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    13:10
    Foto

    Prezidentin II Dünya müharibəsi iştirakçılarına yardım sərəncamı 2 minə yaxın şəxsə şamil olunacaq

    Sosial müdafiə
    13:10

    Elçin Məmmədov UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Komitəsinin iclasında iştirak edib

    Futbol
    12:52

    Azərbaycanda çimərlik futbolu üzrə Superliqa və Gənclər Liqasının təşkili iyunda nəzərdə tutulub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti