Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

    Внешняя политика
    • 07 апреля, 2026
    • 13:49
    МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

    МИД Азербайджана осудил нападение группы протестующих на посольство ОАЭ в столице Сирии Дамаске.

    Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство написало на своей официальной странице в "Х".

    "Подобные акты насилия в отношении дипломатических миссий неприемлемы и представляют собой явное нарушение международного права, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, которая гарантирует безопасность и защиту дипломатического персонала и помещений", - говорится в сообщении.

    МИД Азербайджана отметил, что приветствует заявление сирийских властей и их обязательство принять все необходимые меры для обеспечения привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.

    МИД Азербайджана Посольство ОАЭ в Сирии Венская конвенция о дипломатических сношениях Нарушение международного права
    Azərbaycan XİN BƏƏ-nin Dəməşqdəki səfirliyinə hücumu pisləyib
    Azerbaijan condemns attack on UAE Embassy in Damascus

