Azərbaycan XİN BƏƏ-nin Dəməşqdəki səfirliyinə hücumu pisləyib
- 07 aprel, 2026
- 13:54
Azərbaycan XİN bir qrup etirazçının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Suriyanın paytaxtı Dəməşqdəki səfirliyinə hücumunu pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, XİN bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Diplomatik missiyalara qarşı bu cür zorakılıq aktları qəbuledilməzdir, beynəlxalq hüququn, eləcə də diplomatik heyətin, obyektlərin mühafizəsi və təhlükəsizliyinə zəmanət verən Diplomatik Münasibətlər üzrə Vyana Konvensiyasının aydın şəkildə pozulmasıdır", - məlumatda bildirilir.
Azərbaycan XİN qeyd edib ki, Suriya hökumətinin verdiyi bəyanatı və təqsirkarların qanuna uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsi ilə bağlı öhdəliyini alqışlayır.
We strongly condemn the recent attack by a group of protesters on the Embassy of the United Arab Emirates in Damascus, Syrian Arab Republic.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 7, 2026
Such acts of violence against diplomatic missions are unacceptable and constitute a clear violation of international law, including the…