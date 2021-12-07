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МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда

МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда Азербайджан приветствует решение Международного суда против Армении и призывает ее к немедленному исполнению решения суда.
Внешняя политика
7 декабря 2021 г. 21:17
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда

Азербайджан приветствует решение Международного суда против Армении и призывает ее к немедленному исполнению решения суда.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Суд обоснованно обязал армянскую сторону принять срочные меры по предотвращению нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, которые проходили с 14 по 19 октября 2021 года.

Азербайджан продолжит отстаивать права всех своих граждан в рамках международного права и требовать привлечения Армении к ответственности за нарушение международного права", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarını dərhal yerinə yetirməyə çağırırıq"

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