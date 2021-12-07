Международный суд не удовлетворил иски Армении против Азербайджана

Международный суд не удовлетворил требование Армении о немедленном возвращения военнопленных.
Как сообщает Report, в суде также не был удовлетворен иск Армении о закрытии Парка военных трофеев.
В то же время не удовлетворено требование Армении о расследовании военных преступлений.
Отказ в удовлетворении иска армян по этим вопросам связан с тем, что азербайджанская сторона своевременно предоставила в суд доказательства.
Суд обязал Армению принять срочные меры в отношении группировок и отдельных лиц, совершающих насильственные призывы на этнической почве.