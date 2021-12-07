О нас
Report Georgia
Аудио новости

Международный суд не удовлетворил иски Армении против Азербайджана

Международный суд не удовлетворил иски Армении против Азербайджана Международный суд не удовлетворил требование Армении о немедленном возвращения военнопленных.
Внешняя политика
7 декабря 2021 г. 19:58
Международный суд не удовлетворил иски Армении против Азербайджана

Международный суд не удовлетворил требование Армении о немедленном возвращения военнопленных.

Как сообщает Report, в суде также не был удовлетворен иск Армении о закрытии Парка военных трофеев.

В то же время не удовлетворено требование Армении о расследовании военных преступлений.

Отказ в удовлетворении иска армян по этим вопросам связан с тем, что азербайджанская сторона своевременно предоставила в суд доказательства.

Суд обязал Армению принять срочные меры в отношении группировок и отдельных лиц, совершающих насильственные призывы на этнической почве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке International Court of Justice rejects Armenia's lawsuits against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı iddialarını təmin etməyib

Другие новости из категории

МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
7 декабря 2021 г. 19:48
Азербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тыс. доз вакцины
ФотоАзербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тыс. доз вакцины
7 декабря 2021 г. 19:15
Президент Ильхам Алиев принял главу Total Energies по разведке и добыче
Президент Ильхам Алиев принял главу Total Energies по разведке и добыче
7 декабря 2021 г. 17:29
В Баку открылась фотовыставка, посвященная  30-летию создания ВС Украины
ФотоВ Баку открылась фотовыставка, посвященная  30-летию создания ВС Украины
7 декабря 2021 г. 16:59
Партия Эрдогана призвала Армению действовать в интересах армянского народа
Партия Эрдогана призвала Армению действовать в интересах армянского народа
7 декабря 2021 г. 14:33
Нуман Куртулмуш: Формат 3+3 может стать важным шагом для установления мира на Южном Кавказе
Нуман Куртулмуш: Формат 3+3 может стать важным шагом для установления мира на Южном Кавказе
7 декабря 2021 г. 14:07
Президент Азербайджана принял делегацию Астраханской области
Президент Азербайджана принял делегацию Астраханской области
7 декабря 2021 г. 13:40
Азербайджан отправил вакцины в африканские страны
Азербайджан отправил вакцины в африканские страны
6 декабря 2021 г. 22:37
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США
6 декабря 2021 г. 21:10
Внесены изменения в порядок выдачи зарплат сотрудникам посольств в зарубежных странах
Внесены изменения в порядок выдачи зарплат сотрудникам посольств в зарубежных странах
6 декабря 2021 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi