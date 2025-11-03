Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    МИД: Азербайджан приветствует решение ЮНЕСКО об учреждении Всемирного дня тюркской языковой семьи

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 20:30
    Азербайджан приветствует провозглашение 15 декабря в качестве Всемирного дня тюркской языковой семьи.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице Министерства иностранных дел нашей страны в соцсети Х.

    "15 декабря официально провозглашен Всемирным днем тюркской языковой семьи в соответствии со знаковым решением ЮНЕСКО, принятым на 43-й сессии Генеральной конференции в Самарканде (Узбекистан).

    Выбранная дата чествует день, когда были расшифрованы Орхонские надписи - самые ранние письменные памятники, раскрывающие глубокие общие корни и общую историю всех тюркских языков.

    Азербайджан приветствует этот важный шаг в праздновании нашего богатого языкового наследия, продвижении глобального культурного разнообразия и укреплении связей в тюркском мире", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Всемирный день тюркской языковой семьи ЮНЕСКО МИД Азербайджана
