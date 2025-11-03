МИД: Азербайджан приветствует решение ЮНЕСКО об учреждении Всемирного дня тюркской языковой семьи

Азербайджан приветствует провозглашение 15 декабря в качестве Всемирного дня тюркской языковой семьи.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице Министерства иностранных дел нашей страны в соцсети Х.

"15 декабря официально провозглашен Всемирным днем тюркской языковой семьи в соответствии со знаковым решением ЮНЕСКО, принятым на 43-й сессии Генеральной конференции в Самарканде (Узбекистан).

Выбранная дата чествует день, когда были расшифрованы Орхонские надписи - самые ранние письменные памятники, раскрывающие глубокие общие корни и общую историю всех тюркских языков.

Азербайджан приветствует этот важный шаг в праздновании нашего богатого языкового наследия, продвижении глобального культурного разнообразия и укреплении связей в тюркском мире", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.