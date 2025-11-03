XİN: UNESCO-nun dekabrın 15-ni Dünya Türk Dilləri Ailəsi Günü elan etməsini alqışlayırıq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi UNESCO-nun dekabrın 15-ni Dünya Türk Dilləri Ailəsi Günü elan etməsi qərarını alqışlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən UNESCO-nun 43-cü Baş Konfransında qəbul edilən tarixi qərarla dekabrın 15-i Dünya Türk Dilləri Ailəsi Günü kimi qəbul edilib:

    "Bu tarix bütün türk dillərinin dərin ümumi köklərini və birgə tarixini üzə çıxaran ən qədim yazılı abidə - Orxon-Yeniseyin şifrəsinin çözüldüyü günə təsadüf edir. Azərbaycan zəngin dil irsimizin qeyd olunması, qlobal mədəni müxtəlifliyin təşviqi və Türk dünyası daxilində əlaqələrin daha da gücləndirilməsi istiqamətində atılan bu addımı alqışlayır".

    МИД: Азербайджан приветствует решение ЮНЕСКО об учреждении Всемирного дня тюркской языковой семьи

