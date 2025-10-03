Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    МИД: Азербайджан привержен укреплению сотрудничества в рамках ОТГ

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 15:51
    Азербайджан остается приверженным укреплению сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "X" по случаю 3 октября – Дня сотрудничества тюркских государств.

    "От всей души поздравляем братские тюркские страны с 3 октября – Днем сотрудничества тюркских государств. Эта знаменательная дата, когда было подписано Нахчыванское соглашение, положивший начало нашей организации, символизирует единство и солидарность тюркского мира, основанные на общей истории, языке и культуре. Азербайджан вместе с братскими странами привержен укреплению сотрудничества в рамках Организации тюркских государств и построению нашего общего будущего. Тюркское единство – источник силы, стабильности и процветания", – говорится в сообщении.

    XİN: Azərbaycan TDT çərçivəsində əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə sadiqdir
    Azerbaijan reaffirms commitment to strengthening cooperation within OTS

