İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    XİN: Azərbaycan TDT çərçivəsində əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə sadiqdir

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:36
    XİN: Azərbaycan TDT çərçivəsində əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə sadiqdir

    Azərbaycan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) çərçivəsində əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə sadiqdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 3 Oktyabr – Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü münasibətilə "X" hesabındakı postunda qeyd olunub.

    "3 Oktyabr – Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü münasibətilə qardaş türk dövlətlərini səmimi qəlbdən təbrik edirik. Təşkilatımızın təməlinin qoyulduğu Naxçıvan Sazişinin imzalandığı bu əlamətdar gün, ortaq tarix, dil və mədəniyyətə əsaslanan Türk dünyasının həmrəyliyinin və birliyinin təntənəsidir. Azərbaycan qardaş ölkələrlə birgə Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə və ortaq gələcəyimizin qurulmasına sadiqdir. Türk birliyi – güc, sabitlik və rifah mənbəyidir!" - paylaşımda vurğulanıb.

    Azərbaycan TDT Xarici İşlər Nazirliyi
    МИД: Азербайджан привержен укреплению сотрудничества в рамках ОТГ
    Azerbaijan reaffirms commitment to strengthening cooperation within OTS

    Son xəbərlər

    16:24

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    16:06

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:06
    Foto

    Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib

    İKT
    16:06

    Azərbaycan millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti