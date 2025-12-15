WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    İranda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub

    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 21:21
    İranda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub

    İranın İsfahan əyalətində fabriklərin birində baş verən partlayış nəticəsində doqquz nəfər həlak olub.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə əyalətin fövqəladə hallar idarəsinin rəhbəri Mənsur Şişaforuş bildirib.

    O deyib ki, yanğın Barhur şəhərindəki Dövlətabad Sənaye Parkında yerləşən elektronika istehsalı fabrikində qeydə alınıb.

    Şişaforuş vurğulayıb ki, hadisə nəticəsində sənaye zavodunda doqquz işçi qaz zəhərlənməsindən ölüb və xilasetmə işləri uğursuz olub.

    1 700 hektarlıq ərazini əhatə edən Dövlətabad Sənaye Parkı İsfahanın şimalında yerləşir və ölkənin ən böyük sənaye parklarından biridir.

    İran partlayış fabrik
    В Иране при взрыве на предприятии погибли 9 рабочих

    Son xəbərlər

    22:17

    Azərbaycanın tanınmış güləş simaları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məktəblilərlə görüşüblər

    Fərdi
    22:08

    Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdir

    Digər
    21:52

    "Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"

    Futbol
    21:50

    Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyanla bağlı komissiya yaradılacaq

    Digər ölkələr
    21:46

    Pan Gi Mun: BMT böhran yaşayır, Təhlükəsizlik Şurası dəyişməlidir

    Digər ölkələr
    21:32

    Nazir: Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan hər bir uşaq dövlət büdcəsinə 4 500 manata başa gəlir

    Elm və təhsil
    21:31

    ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasındakı məsələlərin 90 %-nin razılaşdırıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:25

    Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:21

    İranda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti