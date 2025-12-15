İranda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub
Region
- 15 dekabr, 2025
- 21:21
İranın İsfahan əyalətində fabriklərin birində baş verən partlayış nəticəsində doqquz nəfər həlak olub.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə əyalətin fövqəladə hallar idarəsinin rəhbəri Mənsur Şişaforuş bildirib.
O deyib ki, yanğın Barhur şəhərindəki Dövlətabad Sənaye Parkında yerləşən elektronika istehsalı fabrikində qeydə alınıb.
Şişaforuş vurğulayıb ki, hadisə nəticəsində sənaye zavodunda doqquz işçi qaz zəhərlənməsindən ölüb və xilasetmə işləri uğursuz olub.
1 700 hektarlıq ərazini əhatə edən Dövlətabad Sənaye Parkı İsfahanın şimalında yerləşir və ölkənin ən böyük sənaye parklarından biridir.
Son xəbərlər
22:17
Azərbaycanın tanınmış güləş simaları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məktəblilərlə görüşüblərFərdi
22:08
Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdirDigər
21:52
"Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"Futbol
21:50
Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyanla bağlı komissiya yaradılacaqDigər ölkələr
21:46
Pan Gi Mun: BMT böhran yaşayır, Təhlükəsizlik Şurası dəyişməlidirDigər ölkələr
21:32
Nazir: Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan hər bir uşaq dövlət büdcəsinə 4 500 manata başa gəlirElm və təhsil
21:31
ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasındakı məsələlərin 90 %-nin razılaşdırıldığını açıqlayıbDigər ölkələr
21:25
Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıbHadisə
21:21