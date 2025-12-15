В Иране при взрыве на предприятии погибли 9 рабочих

В иранской провинции Исфахан при взрыве на предприятии погибли девять человек.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям провинции Исфахан Мансур Шишафоруш.

По его словам, пожар вспыхнул на предприятии по производству электронного оборудования, расположенном в промышленной зоне Довлaтабад в городе Бархур. На место происшествия были оперативно направлены пожарноспасательные группы.

"К сожалению, в результате этого инцидента девять рабочих промышленного предприятия погибли от отравления газом, и попытки спасти их оказались безуспешными"", - отметил Шишафоруш.

Индустриальный парк Долатабад площадью 1700 гектаров расположен на севере Исфахана и является одной из крупнейших промышленных зон в стране.