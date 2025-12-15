WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Ermənistanın xarici işlər naziri Lüksemburqa səfər edəcək

    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 21:21
    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan dekabrın 16-da Lüksemburqa işgüzar səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Səfər çərçivəsində Lüksemburqun xarici işlər naziri Ksavye Bettel ilə görüş planlaşdırılır.

    İkitərəfli sənədin imzalanması da gözlənilir.

    Ermənistan Avropa İttifaqı
    Глава МИД Армении совершит рабочий визит в Люксембург

