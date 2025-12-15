Ermənistanın xarici işlər naziri Lüksemburqa səfər edəcək
- 15 dekabr, 2025
- 21:21
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan dekabrın 16-da Lüksemburqa işgüzar səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində Lüksemburqun xarici işlər naziri Ksavye Bettel ilə görüş planlaşdırılır.
İkitərəfli sənədin imzalanması da gözlənilir.
