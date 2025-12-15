Глава МИД Армении совершит рабочий визит в Люксембург
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 декабря совершит рабочий визит в Люксембург.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В рамках визита запланирована встреча с главой МИД Люксембурга Ксавье Беттелем.
Также предполагается подписание двустороннего документа.
