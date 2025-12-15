WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanın 4 boksçusu Avropa çempionatının finalında mübarizə aparacaq

    Fərdi
    • 15 dekabr, 2025
    • 21:17
    Azərbaycanın 4 boksçusu Avropa çempionatının finalında mübarizə aparacaq

    Almaniyanın Keinbaum şəhərində yeniyetmə boksçular arasında U-17 Avropa çempionatında yarımfinal döyüşləri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin bu mərhələdə mübarizə aparan 4 idmançısı finala yüksəlib.

    Gülər Hüseynova (48 kq) Serana Mali (İngiltərə) ilə üz-üzə gəlib. Boksçumuz inamlı çıxış sayəsində rəqibini məğlub edib – 3:2 (29:28, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29). O, finalda Asmin Cabasla (Türkiyə) döyüşəcək.

    Qardaş Rəhimov (46 kq) Rati Xarbedia (Gürcüstan) ilə qarşılaşıb. O, hər 3 raundda rəqibindən güclü olub və yekunda 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qələbə qazanıb. Rəhimov qızıl medal uğrunda Birham-Pasa İuseimlə (Rumıniya) gücünü yoxlayacaq.

    Şahin Aslanov (60 kq) da adını finala yazdırıb. O, Ceyson Maherlə (İrlandiya) dueldən qalib ayrılıb – 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). Boksçumuzun finalda rəqibi Frenki Smit (İngiltərə) olacaq.

    Şükar Əliyev (75 kq) isə finala döyüş keçirmədən vəsiqə qazanıb. Aleks Domjan (Macarıstan) döyüşə gəlmədiyi üçün milli üzvü qalib elan olunub. O, finalda Maykl Mauqanı (İngiltərə) sınağa çəkəcək.

    Qeyd edək ki, həlledici döyüşlər dekabrın 17-də keçiriləcək.

    boks Avropa çempionatı final U-17 Keinbaum şəhəri

    Son xəbərlər

    22:17

    Azərbaycanın tanınmış güləş simaları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məktəblilərlə görüşüblər

    Fərdi
    22:08

    Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdir

    Digər
    21:52

    "Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"

    Futbol
    21:50

    Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyanla bağlı komissiya yaradılacaq

    Digər ölkələr
    21:46

    Pan Gi Mun: BMT böhran yaşayır, Təhlükəsizlik Şurası dəyişməlidir

    Digər ölkələr
    21:32

    Nazir: Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan hər bir uşaq dövlət büdcəsinə 4 500 manata başa gəlir

    Elm və təhsil
    21:31

    ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasındakı məsələlərin 90 %-nin razılaşdırıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:25

    Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:21

    İranda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti