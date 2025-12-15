ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasındakı məsələlərin 90 %-nin razılaşdırıldığını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 15 dekabr, 2025
- 21:31
Berlində keçirilən son danışıqlardan sonra Rusiya ilə Ukrayna arasında mübahisəli məsələlərin 90%-i həll edilib. Müzakirələr əsasən təhlükəsizlik zəmanətlərinə yönəlib.
"Report"un məlumatına görə, "SkyNews" bu barədə ABŞ-ın rəsmi nümayəndəsinə istinadən məlumat verib.
Mənbənin sözlərinə görə, NATO nizamnaməsinin 5-ci maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, Ukraynaya zəmanət vermək mümkündür. Bu maddəyə əsasən, alyansın bir üzvünə hücum hamıya hücum hesab olunur.
Bundan başqa, ABŞ tərəfi ərazi mübahisələrinin həllində irəliləyiş olduğunu da bildirib.
Eyni zamanda Rusiya Ukraynanın Avropa Birliyinə daxil olmasını nəzərdən keçirməyə hazırdır və ABŞ-nin fikrincə, sülh müqaviləsi planına daxil olan zəmanətləri qəbul edəcək.
Son xəbərlər
22:17
Azərbaycanın tanınmış güləş simaları Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər ediblərFərdi
22:08
Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdirDigər
21:52
"Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"Futbol
21:50
Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyanla bağlı komissiya yaradılacaqDigər ölkələr
21:46
Pan Gi Mun: BMT böhran yaşayır, Təhlükəsizlik Şurası dəyişməlidirDigər ölkələr
21:32
Nazir: Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan hər bir uşaq dövlət büdcəsinə 4 500 manata başa gəlirElm və təhsil
21:31
ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasındakı məsələlərin 90 %-nin razılaşdırıldığını açıqlayıbDigər ölkələr
21:25
Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıbHadisə
21:21