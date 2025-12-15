Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В США заявили о согласовании 90% вопросов между РФ и Украиной

    • 15 декабря, 2025
    • 21:24
    В США заявили о согласовании 90% вопросов между РФ и Украиной

    По итогам последних переговоров в Берлине 90% спорных вопросов между Россией и Украиной были урегулированы. Основное внимание в ходе обсуждений уделялось вопросам гарантий безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает SkyNews со ссылкой на официального представителя США.

    По его словам, существует возможность предоставления Украине гарантий, как в статье 5 Устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех. Американская сторона также сообщила о прогрессе в урегулировании спорных территориальных вопросов.

    Кроме того, по данным источника, Россия готова рассматривать возможность вступления Украины в Евросоюз и, по мнению США, примет гарантии, включенные в план мирного договора.

