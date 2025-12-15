WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 15 dekabr, 2025
    • 21:25
    Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

    Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz ovun və mülki silahın daşınması qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması məqsədilə keçirilən tədbir zamanı rayon ərazisində müvafiq icazə olmadan qanunsuz ov edən 1 nəfər saxlanılıb.

    Həmin şəxsdən 1 ədəd ov silahı və qanunsuz olaraq ovlanmış çöl quşları aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb.

    Şabran qanunsuz ov

    Son xəbərlər

    22:17

    Azərbaycanın tanınmış güləş simaları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məktəblilərlə görüşüblər

    Fərdi
    22:08

    Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdir

    Digər
    21:52

    "Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"

    Futbol
    21:50

    Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyanla bağlı komissiya yaradılacaq

    Digər ölkələr
    21:46

    Pan Gi Mun: BMT böhran yaşayır, Təhlükəsizlik Şurası dəyişməlidir

    Digər ölkələr
    21:32

    Nazir: Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan hər bir uşaq dövlət büdcəsinə 4 500 manata başa gəlir

    Elm və təhsil
    21:31

    ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasındakı məsələlərin 90 %-nin razılaşdırıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:25

    Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:21

    İranda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti