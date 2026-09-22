МИД: Азербайджан не признает т.н. "президентские выборы" в Цхинвальском регионе Грузии
Внешняя политика
- 22 сентября, 2026
- 18:18
Азербайджан не признает так называемые "президентские выборы", проведенные в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Отмечается, что Азербайджан вновь подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
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