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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    МИД: Азербайджан не признает т.н. "президентские выборы" в Цхинвальском регионе Грузии

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 18:18
    МИД: Азербайджан не признает т.н. президентские выборы в Цхинвальском регионе Грузии

    Азербайджан не признает так называемые "президентские выборы", проведенные в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

    Отмечается, что Азербайджан вновь подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Цхинвали Грузия
    XİN: Gürcüstanın Tsxinvali bölgəsində keçirilmiş qondarma "prezident seçkiləri"ni tanımırıq
    MFA: Azerbaijan does not recognize so-called 'presidential elections' held in Tskhinvali region of Georgia

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