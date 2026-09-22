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    XİN: Gürcüstanın Tsxinvali bölgəsində keçirilmiş qondarma "prezident seçkiləri"ni tanımırıq

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 18:14
    XİN: Gürcüstanın Tsxinvali bölgəsində keçirilmiş qondarma prezident seçkilərini tanımırıq

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Gürcüstanın Tsxinvali bölgəsində keçirilmiş qondarma "prezident seçkiləri"nə dair bəyanat yayıb.

    "Report" XİN-ə istinadən məlumat verir ki, bəyanatda Azərbaycanın Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi bir daha təsdiqlənib.

    "Gürcüstanın Tsxinvali bölgəsində keçirilmiş qondarma "prezident seçkiləri"ni, həmçinin onların nəticələrini tanımırıq", - bəyanatda vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, Cənubi Osetiyada qondarma "prezident seçkiləri" 18 sentyabr 2026-cı ildə keçirilib.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Prezident seçkiləri Gürcüstan Separatçı rejim
    МИД: Азербайджан не признает т.н. "президентские выборы" в Цхинвальском регионе Грузии
    MFA: Azerbaijan does not recognize so-called 'presidential elections' held in Tskhinvali region of Georgia

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