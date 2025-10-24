МИД: Азербайджан и впредь будет надежным партнером ООН
Внешняя политика
- 24 октября, 2025
- 12:47
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило ООН с Днем Организации объединенных наций и 80-летием ООН.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".
Отмечается, что Азербайджан, будучи решительным сторонником международного права и многосторонности, и впредь будет надежным партнером ООН и не пожалеет усилий для увеличения своего вклада в международный мир и безопасность.
