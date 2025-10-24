Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    МИД: Азербайджан и впредь будет надежным партнером ООН

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 12:47
    МИД: Азербайджан и впредь будет надежным партнером ООН

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило ООН с Днем Организации объединенных наций и 80-летием ООН.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

    Отмечается, что Азербайджан, будучи решительным сторонником международного права и многосторонности, и впредь будет надежным партнером ООН и не пожалеет усилий для увеличения своего вклада в международный мир и безопасность.

