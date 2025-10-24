МИД: Азербайджан и впредь будет надежным партнером ООН

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило ООН с Днем Организации объединенных наций и 80-летием ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

Отмечается, что Азербайджан, будучи решительным сторонником международного права и многосторонности, и впредь будет надежным партнером ООН и не пожалеет усилий для увеличения своего вклада в международный мир и безопасность.

Today marks the United Nations Day and 80th anniversary of the #UnitedNations.



As a staunch advocate of the international law & multilateralism, #Azerbaijan🇦🇿 will continue to be a reliable partner of @UN & will spare no effort in further contributing to international peace