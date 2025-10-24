İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    XİN: Azərbaycan bundan sonra da BMT ilə etibarlı tərəfdaş olaraq qalacaq

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Millətlər Günü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 80 illiyi münasibətilə beynəlxalq təşkilatı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, beynəlxalq hüququn və çoxtərəfliliyin qəti tərəfdarı kimi, Azərbaycan bundan sonra da BMT ilə etibarlı tərəfdaş olaraq qalacaq və beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə töhfəsini artırmaq üçün səylərini əsirgəməyəcək.

    Azərbaycan BMT Xarici İşlər Nazirliyi
