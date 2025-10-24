XİN: Azərbaycan bundan sonra da BMT ilə etibarlı tərəfdaş olaraq qalacaq
- 24 oktyabr, 2025
- 12:33
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Millətlər Günü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 80 illiyi münasibətilə beynəlxalq təşkilatı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, beynəlxalq hüququn və çoxtərəfliliyin qəti tərəfdarı kimi, Azərbaycan bundan sonra da BMT ilə etibarlı tərəfdaş olaraq qalacaq və beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə töhfəsini artırmaq üçün səylərini əsirgəməyəcək.
Today marks the United Nations Day and 80th anniversary of the #UnitedNations.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 24, 2025
As a staunch advocate of the international law & multilateralism, #Azerbaijan🇦🇿 will continue to be a reliable partner of @UN & will spare no effort in further contributing to international peace &… pic.twitter.com/DSjujJvUvY