О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД: Армения должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права

МИД: Армения должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, комментируя решение Международного суда против Армении.
Внешняя политика
8 декабря 2021 г. 11:13
МИД: Армения должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права
0 : 00
0 : 00

Нарушение международного права армянской стороной будут рассматриваться не только в Международном суде ООН, но и в других международных структурах, чтобы Армения была привлечена к ответственности за свои противоправные действия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, комментируя вынесенное накануне решение Международного суда ООН.

Э. Мамедов напомнил, что сначала Азербайджан обратился с иском в Европейский суд по правам человека, Армения вслед за Азербайджаном сделала то же самое.

«Рассмотрения в международных судах длятся годами», - отметил замминистра.

По его словам, Международный суд ООН - вторая инстанция, куда обратился Азербайджан.

«Чтобы отвлечь внимание от своей агрессивной политики, Армения подала в Международный суд ООН, где она выдвинула безосновательные обвинения против Азербайджана», - заявил Э. Мамедов.

7 декабря Международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении и действующих на ее территории отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Official Baku: Armenia should be held accountable for violation of international law
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: “Ermənistan beynəlxalq hüquq pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır”

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi