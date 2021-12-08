МИД: Армения должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, комментируя решение Международного суда против Армении.

Нарушение международного права армянской стороной будут рассматриваться не только в Международном суде ООН, но и в других международных структурах, чтобы Армения была привлечена к ответственности за свои противоправные действия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, комментируя вынесенное накануне решение Международного суда ООН.

Э. Мамедов напомнил, что сначала Азербайджан обратился с иском в Европейский суд по правам человека, Армения вслед за Азербайджаном сделала то же самое.

«Рассмотрения в международных судах длятся годами», - отметил замминистра.

По его словам, Международный суд ООН - вторая инстанция, куда обратился Азербайджан.

«Чтобы отвлечь внимание от своей агрессивной политики, Армения подала в Международный суд ООН, где она выдвинула безосновательные обвинения против Азербайджана», - заявил Э. Мамедов.

7 декабря Международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении и действующих на ее территории отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.