МИД: Безосновательные обвинения Франции в адрес Азербайджана абсурдны

В МИД Азербайджана завали абсурдными безосновательные обвинения со стороны Франции в адрес Азербайджан о применении силы.

В МИД Азербайджана назвали абсурдными безосновательные обвинения со стороны Франции в адрес Азербайджана о применении силы.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлениям премьер-министра Франции Габриэля Атталя на встрече с армянской общиной.

Гаджизаде подчеркнул, что Франция закрывала глаза на 30-летнюю армянскую агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, и продолжает молчать перед лицом продолжающейся оккупации Арменией 8 азербайджанских сел. Учитывая это, безосновательные обвинения в адрес Азербайджана о применении силы абсурдны, отметил представитель МИД.

"Напоминаем премьеру Франции, который осудил антитеррористические меры Азербайджана против остатков ВС Армении на собственной суверенной территории, и обвинил нашу страну в якобы оккупации армянских территорий, что действия азербайджанской стороны не противоречат нормам и принципам международного права, а также принятым ранее резолюциям Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является Франция", - говорится в комментарии.