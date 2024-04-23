Мэтью Брайза: Положительно оцениваю текущую ситуацию в регионе

Нынешнюю ситуацию в регионе я оцениваю положительно.

Нынешнюю ситуацию в регионе я оцениваю положительно.

Как передает Report, об этом сказал участвовавший на прошедшем в Университете АДА международном форуме на тему "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана" экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его мнению, вопрос демаркации границ может занять определенное время.

Мэтью Брайза также прокомментировал выход российских миротворцев из Карабаха, сказав, что шокирован этим событием: "Армяне хотели, чтобы российские миротворцы оставались здесь постоянно, так как думали, что Россия их защитит. Но в соответствии с трехсторонним соглашением их деятельность была ограничена, они покидают Карабах".