Мэр Лос-Анджелеса осудил нападения армян на азербайджанцев

Свобода собраний и свобода слова - фундамент американских ценностей

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти направил письмо генконсулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву, в котором резко осудил применение насилия против азербайджанцев 21 июля перед зданием Генконсульства и отметил, что инцидент расследуется полицейским управлением Лос-Анджелеса.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Отметив, что свобода собраний и свобода слова - фундамент американских ценностей и эти свободы долгие годы обеспечивались в Лос-Анджелесе, мэр подчеркнул, что насилие в Лос-Анджелесе недопустимо.

Э.Гарсетти заявил, что усилия по обеспечению безопасности проживающей в Лос-Анджелесе азербайджанской общины будут продолжены.