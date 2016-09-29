Мехрибан Алиева провела ряд встреч

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с находящимся в нашей стране для участия в V Бакинском международном гуманитарном форуме заместителем генерального директора ЮНЕСКО Гетачью Энгидой.

Как сообщает Report, первая леди Азербайджана выразила признательность гостю за то, что он принял приглашение на Форум. Мехрибан Алиева подчеркнула, что претворение в жизнь результатов Форума является одним из важных вопросов. Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева назвала Бакинский международный гуманитарный форум прекрасным форматом для межнационального сотрудничества.

На встрече были обсуждены нынешние связи между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

В тот же день первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с находящейся в нашей стране для участия в V Бакинском международном гуманитарном форуме делегацией, возглавляемой вице-спикером Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Патрисией Хименес.

Отметив, что Форум, основная цель которого - воззвание к миру, является хорошей возможностью для того, чтобы ближе познакомиться с нашей страной, Мехрибан Алиева подчеркнула, что между Азербайджаном и Аргентиной налажены дружественные связи, имеется потенциал для более широкого сотрудничества. Она сказала, что наша страна всегда стремится к сплочению представителей различных религий и национальностей. Выразив уверенность в том, что в будущем связи между нашими странами в политической, экономической, культурной и других сферах еще более усилятся, первая леди Азербайджана отметила, что Фонд Гейдара Алиева готов поддержать совместные проекты, которые будут реализованы нашими странами в будущем.

Вице-спикер Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Патрисия Хименес сказала, что члены делегации впервые посещают Баку, отметила, что красота города произвела на них приятное впечатление.

Подчеркнув, что нынешний Форум стал платформой международного масштаба, где собираются представители многих стран, Нобелевские лауреаты, члены делегации отметили наличие широких возможностей для дальнейшего развития аргентино-азербайджанских связей. Гости сообщили, что ведется подготовка к фестивалю мугам-танго, который внесет важный вклад в культурное сотрудничество наших стран и посвящен азербайджано-аргентинским отношениям.

В заключение первой леди Азербайджана был преподнесен памятный подарок.

В то же время первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом сената Колумбии Даирой де Хесус Галвис Мендес, находящейся в нашей стране для участия в V Бакинском международном гуманитарном форуме.

Отметив, что Бакинский международный гуманитарный форум проводится уже в пятый раз, Мехрибан Алиева подчеркнула постепенный рост числа стран-участниц этого мероприятия. "Главное, чтобы результаты Форума претворялись в жизнь", - сказала первая леди Азербайджана, подчеркнув актуальность для всего мира вопросов, которые будут находиться в центре внимания на мероприятии.

Отметив, что Колумбия является одной из 10 стран, которая признала Ходжалинский геноцид, президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что азербайджанский народ очень высоко оценивает этот шаг Колумбии. Она сказала, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является самой большой проблемой для нашей страны.

Сообщив, что от Конгресса Колумбии в Форуме участвуют 3 сенатора, Даира де Хесус Галвис Мендес подчеркнула, что ее страна придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном.

В тот же день первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с находящейся в нашей стране для участия в V Бакинском международном гуманитарном форуме делегацией во главе с председателем группы дружбы Азербайджан-Италия в Сенате Италии Мауро Мария Марино.

На встрече первая леди Азербайджана рассказала о царящей в нашей стране толерантной среде, сообщила, что через несколько дней Папа Римский Франциск совершит визит в Азербайджан. Мехрибан Алиева подчеркнула, что в отмечаемых в нашей стране праздниках представители всех религий принимают совместное участие, и это является месседжем обществу для преодоления некоторых стереотипов в мире. Президент Фонда Мехрибан Алиева подчеркнула, что азербайджано-итальянские связи приобрели образцовый характер, руководимый ею Фонд Гейдара Алиева принимает непосредственное участие в сохранении и реставрации культурных памятников в Италии.

Выразив признательность за эту поддержку, гости сообщили, что такие проекты служат усилению двусторонних связей. Они выступили с предложением о побратимстве древнего города Матера, объявленного культурной столицей Европы в 2019 году, с Ичеришехер.

Оценив это как прекрасную инициативу, Мехрибан Алиева подчеркнула, что подобные шаги создают хорошую возможность для налаживания связей между регионами.