Мехрибан Алиева поздравила Турцию с Днем Республики
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 10:53
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Турцию с Днем Республики.
Как передает Report, соответствующей публикацией Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в соцсетях.
