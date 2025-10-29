İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 29 Oktyabr - Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:

    "Qoy xalqlarımız qürur mənbəyi olan Azərbaycan-Türkiyə birliyi və qardaşlığı əbədi və sarsılmaz olsun!".

    Mehriban Əliyeva Azərbaycan-Türkiyə Cümhuriyyət Günü
    Мехрибан Алиева поздравила Турцию с Днем Республики
    Mehriban Aliyeva congratulates Türkiye on Republic Day

