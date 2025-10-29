Mehriban Əliyeva Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə paylaşım edib
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 10:52
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 29 Oktyabr - Türkiyənin Respublika Günü münasibətilə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:
"Qoy xalqlarımız qürur mənbəyi olan Azərbaycan-Türkiyə birliyi və qardaşlığı əbədi və sarsılmaz olsun!".
