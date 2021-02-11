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Мехрибан Алиева обратилась с призывом к странам-членам ИСЕСКО

Мехрибан Алиева обратилась с призывом к странам-членам ИСЕСКО "Многие азербайджанские женщины внесли большой вклад в науку и являются настоящим источником вдохновения для девочек и молодых женщин, занимающихся научной сферой. Однако сегодня важнейшим вопросом является продолжение создания благоприятных условий для у
Внешняя политика
11 февраля 2021 г. 17:05
Мехрибан Алиева обратилась с призывом к странам-членам ИСЕСКО
Мехрибан Алиева

"Многие азербайджанские женщины внесли большой вклад в науку и являются настоящим источником вдохновения для девочек и молодых женщин, занимающихся научной сферой. Однако сегодня важнейшим вопросом является продолжение создания благоприятных условий для улучшения уровня участия девочек и молодых женщин и восполнение гендерного разрыва в области науки".

Как передает Report, об этом 11 февраля сказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на проведенном ИСЕСКО мероприятии в видеоформате по случаю Международного дня женщин и девочек в науке.

"В качестве примера могу отметить начатую нами недавно вместе с Программой развития ООН менторскую программу под названием "Женщины в науке, технологии, инженерии и математике", цель которой - помочь студенткам и молодым женщинам наладить контакты с образцовыми личностями, преуспевшими в этой области, и дать им советы, как справиться с вызовами в области образования и карьеры.

Дамы и господа, согласимся, что наука, технологии и инновации являются ведущей силой в социально-экономическом развитии обществ в мире. Как посол доброй воли ИСЕСКО, я призываю все государства-члены вкладывать больше инвестиций в эти области, а также разработать необходимую политику и совместные планы действий. Мы должны создать инновационные финансовые механизмы, чтобы женщины и девочки могли приобрести необходимые навыки для завтрашнего рынка труда. Азербайджан готов внести свой вклад в этом отношении", - отметила Мехрибан Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva ICESCO-ya üzv olan ölkələrə çağırış edib

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