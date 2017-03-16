Мазахир Панахов встретился с делегацией Совета Европы

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с руководителем Дирекции по вопросам политического консультирования в секретариате Совета Европы Александром Гесселем.

Как сообщили Report из отдела медиа и связей с общественностью ЦИК, выразив удовлетворение встречей, Мазахир Панахов коснулся многолетних связей Центризбиркома с авторитетными международными организациями, в том числе Советом Европы и его различными органами.

В свою очередь А.Гессель подчеркнул о достижении продолжительного развития в проводимых в последние годы в Азербайджане выборах, поинтересовался предусмотренными ЦИК проектами, связанными с представлением политическими партиями ежегодных финансовых отчетов, и работами на пути усовершенствования избирательной практики и избирательной системы (референдума) в Азербайджане.

М.Панахов отметил о подготовке ЦИК обширной программы деятельности касательно ежегодных финансовых отчетов политических партий и заявил о ее осуществлении с участием международных организаций.

На встрече также коснулись перспектив взаимовыгодного сотрудничества и других представляющих интерес вопросов.