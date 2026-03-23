    Мауро Виейра поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан Бразилии из Ирана

    Мауро Виейра поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан Бразилии из Ирана

    Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие на многосторонних платформах, а также ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

    Министры рассмотрели возможности дальнейшего расширения сотрудничества в рамках Рабочей группы по торговле и инвестициям между Азербайджаном и Бразилией. Вместе с тем были обсуждены вопросы сотрудничества в области климатической повестки, а также совместной координации в рамках COP29 и COP30.

    Виейра и Байрамов выразили серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся войной на Ближнем Востоке и подчеркнули важность предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. Они отметили значимость урегулирования конфликтов на основе норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатии.

    Бразильская сторона выразила солидарность с нашей страной в связи с атакой иранских беспилотников на Нахчыван.

    Виейра также выразил глубокую признательность Азербайджану за оказанную поддержку в эвакуации граждан и дипломатов из Ирана в сложившейся ситуации с безопасностью.

    Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Mauro Vieyra Braziliya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edib
