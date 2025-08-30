    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Под Агдере 5 февраля 1993 года 17 молодых солдат, не достигшие даже 20 лет, включая сына Махру Шахин, пропали вести.

    Как рассказала европейскому бюро Report М. Шахин, ее настоящая фамилия Алиева.

    "После случившегося, когда мы уже потеряли надежду на его возвращение, мы всей семьей сменили фамилию на Шахин, чтобы его имя продолжало жить. Я и двое других моих детей", - сказала мать солдата.

    По ее словам, семьи пропавших без вести требуют, чтобы Армения передала данные о минах и местах массовых захоронений, чтобы они наконец смогли найти хотя бы останки своих близких.

    "ООН должна оказать воздействие на них, помочь нам в этом вопросе", - отметила она.

    Отметим, что Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" 30 августа - в Международный день жертв насильственных исчезновений - провело акцию в Женеве, чтобы привлечь внимание международного сообщества к судьбе почти 4 тысяч граждан Азербайджана, которые пропали без вести в ходе двух Карабахских войн.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişik

    Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – Шахин

