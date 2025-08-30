Семьи пропавших без вести азербайджанцев требуют справедливости - Фоторепортаж

Прошло более 30 лет с Первой карабахской войны, а семьи почти 4000 тысяч пропавших без вести граждан Азербайджана все еще не смогли найти утешение, оставаясь в неведении об их судьбе и без возможности похоронить своих любимых и близких.

Как передает европейское бюро Report, об этом говорили участники акции, организованной перед офисом ООН в Женеве 30 августа - в Международный день жертв насильственных исчезновений.

Организатор акции, глава неправительственной организации "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кёнуль Бехбудовой сообщила, что в ней могли принять участие лишь несколько человек. Но они представляли все семьи, которые до сих пор не могут ничего узнать о судьбе своих близких.

В многочисленных коробках, которые принесли с собой участники акции, были собраны те немногие вещи, фотографии и документы, которые остались у них самих или были переданы им другими семьями.

Памятник "Сломанный стул" и офис ООН в Женеве весьма многолюдное место, куда приходят туристы со всего мира. Акция привлекала внимание многих из них, они подходили, спрашивали о цели акции и снимали видео и фото.

Report представляет фоторепортаж с акции.