Azərbaycanlı itkinlərin ailələri ədalət tələb edir - FOTOREPORTAJ
- 30 avqust, 2025
- 16:49
Birinci Qarabağ müharibəsindən 30 ildən çox vaxt keçsə də, təxminən 4 000 azərbaycanlı itkin ailəsi hələ də təsəlli tapa bilməyib, onların taleyi haqqında məlumatsız qalıb və sevdiklərini, yaxınlarını dəfn etmək imkanından məhrum olublar.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə 30 Avqust - Beynəlxalq İtkinlər Günündə BMT-nin Cenevrədəki ofisi qarşısında təşkil edilmiş aksiya iştirakçıları danışıblar.
Aksiyanın təşkilatçısı, "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin sədri Könül Behbudova bildirib ki, aksiyada yalnız bir neçə nəfər iştirak edə bilib. Lakin onlar hələ də yaxınlarının taleyi haqqında heç nə öyrənə bilməyən bütün ailələri təmsil ediblər.
Aksiya iştirakçılarının özləri ilə gətirdikləri çoxsaylı qutularda onların özlərində qalan və ya digər ailələr tərəfindən onlara verilən az sayda əşyalar, fotoşəkillər və sənədlər toplanıb.
"Sınıq stul" abidəsi və BMT-nin Cenevrədəki ofisi dünyanın hər yerindən turistlərin gəldiyi çox izdihamlı bir yerdir. Aksiya onların çoxunun diqqətini cəlb edib, onlar yaxınlaşıb, aksiyanın məqsədi haqqında soruşub, video və foto çəkiblər.
"Report" aksiyadan fotoreportaj təqdim edir: