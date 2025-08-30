İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişik

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Xarici siyasət
    • 30 avqust, 2025
    • 21:29
    1993-cü il fevralın 5-də Ağdərə yaxınlığında Mahru Şahinin oğlu da daxil olmaqla 20 yaşı tamam olmayan 17 gənc əsgər itkin düşüb.

    M.Şahinin "Report"un Avropa bürosuna verdiyi məlumata görə, onun əsl soyadı Əliyevadır.

    "Baş verənlərdən sonra onun qayıdışına ümidimizi itirdiyimiz bir vaxtda bütün ailəmiz soyadımızı dəyişib Şahin qoyduq ki, adı yaşasın. Mən və digər iki övladım", - əsgərin anası bildirib.

    Onun sözlərinə görə, itkin düşənlərin ailələri yaxınlarının qalıqlarını tapa bilmək üçün Ermənistandan minalar və kütləvi məzarlıqlar haqqında məlumatların verilməsini tələb edirlər.

    "BMT onlara təsir etməli və bu məsələdə bizə kömək etməlidir", - o qeyd edib.

