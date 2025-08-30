İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişik
Xarici siyasət
- 30 avqust, 2025
- 21:29
1993-cü il fevralın 5-də Ağdərə yaxınlığında Mahru Şahinin oğlu da daxil olmaqla 20 yaşı tamam olmayan 17 gənc əsgər itkin düşüb.
M.Şahinin "Report"un Avropa bürosuna verdiyi məlumata görə, onun əsl soyadı Əliyevadır.
"Baş verənlərdən sonra onun qayıdışına ümidimizi itirdiyimiz bir vaxtda bütün ailəmiz soyadımızı dəyişib Şahin qoyduq ki, adı yaşasın. Mən və digər iki övladım", - əsgərin anası bildirib.
Onun sözlərinə görə, itkin düşənlərin ailələri yaxınlarının qalıqlarını tapa bilmək üçün Ermənistandan minalar və kütləvi məzarlıqlar haqqında məlumatların verilməsini tələb edirlər.
"BMT onlara təsir etməli və bu məsələdə bizə kömək etməlidir", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
21:43
Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edibHərbi
21:37
İsrailin hücumu nəticəsində Husi hökumətinin üzvləri ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:36
Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindirDigər ölkələr
21:32
Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıbHadisə
21:29
İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişikXarici siyasət
21:21
Foto
Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcəkFərdi
21:17
Foto
Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidirXarici siyasət
21:06
Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdurDünya
21:04
Foto
Video