Масим Мамедов находится с визитом в Китае

Специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов по приглашению китайской стороны находится с визитом в КНР для участия в международном мероприятии, посвященном Всемирному дню чистоты 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на спецпредставительство, мероприятие организовано совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в городе Шаосин провинции Чжэцзян.

В рамках визита Масим Мамедов встретился с секретарем городского комитета Шаосина КПК Ши Хуэйфаном.

Стороны отметили, что благодаря политической воле и стратегическому руководству президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина азербайджано-китайские отношения динамично развиваются, а сотрудничество последовательно расширяется по всем направлениям.

В ходе беседы была предоставлена информация о масштабных работах по восстановлению и реконструкции в Лачынском районе, отмечен опыт Шаосина в области городского развития. Стороны также обсудили возможности обмена опытом и сотрудничества между Лачынским районом и городом Шаосин в сферах "зеленого" и устойчивого градостроительства, инфраструктуры, культуры и туризма.

На встрече также была подчеркнута значимость Всемирного дня чистоты с точки зрения продвижения принципов устойчивого развития, формирования чистой и современной городской среды, а также международного обмена опытом в данной области.