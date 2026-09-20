İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Məsim Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2026
    • 14:00
    Məsim Məmmədov Çində səfərdədir

    Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov Çin tərəfinin dəvəti ilə Cıciang əyalətinin Şaosin şəhərində keçirilən 2026-cı il Ümumdünya Təmizlik Günününə həsr olunmuş beynəlxalq tədbirdə iştirak etmək məqsədilə Çin Xalq Respublikasında səfərdədir.

    "Report" xüsusi nümayəndəliyə istinadən xəbər verir ki, tədbir BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    Səfər çərçivəsində Məsim Məmmədov Çin Kommunist Partiyasının Şaosin şəhər komitəsinin katibi Şi Huifang ilə görüşüb.

    Tərəflər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin siyasi iradəsi və strateji rəhbərliyi ilə Azərbaycan-Çin münasibətlərinin dinamik inkişaf etdiyini, bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın ardıcıl olaraq genişləndiyini qeyd ediblər.

    Söhbət zamanı Laçın rayonunda həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri barədə məlumat verilib, Şaosinin şəhər inkişafı sahəsində təcrübəsi qeyd olunub. Laçın rayonu ilə Şaosin şəhəri arasında yaşıl və dayanıqlı şəhər quruculuğu, infrastruktur, mədəniyyət və turizm sahələrində təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Görüşdə həmçinin Ümumdünya Təmizlik Gününün qlobal əsas tədbirinin dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin təşviqi, təmiz və müasir şəhər mühitinin formalaşdırılması, eləcə də bu sahədə beynəlxalq təcrübə mübadiləsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Məsim Məmmədov BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) Azərbaycan-Çin əlaqələri
    Масим Мамедов находится с визитом в Китае

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    14:45
    Foto

    55 gün erməni əsirliyində olan Xocavənd sakini: Dövlət Himninin səsinə oyandım

    Daxili siyasət
    14:32

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    14:24

    Cud Bellinqem "Real"la müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    14:23

    Türkiyə MMN: Can Azərbaycanın sevinci sevincimiz, qüruru qürurumuzdur

    Xarici siyasət
    14:17

    Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildirib

    Digər ölkələr
    14:08

    Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirik

    Xarici siyasət
    14:00

    Məsim Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    14:00

    20 Sentyabr müstəqil Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və əlamətdar günlərindən biridir - RƏY

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti