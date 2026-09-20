Məsim Məmmədov Çində səfərdədir
- 20 sentyabr, 2026
- 14:00
Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov Çin tərəfinin dəvəti ilə Cıciang əyalətinin Şaosin şəhərində keçirilən 2026-cı il Ümumdünya Təmizlik Günününə həsr olunmuş beynəlxalq tədbirdə iştirak etmək məqsədilə Çin Xalq Respublikasında səfərdədir.
"Report" xüsusi nümayəndəliyə istinadən xəbər verir ki, tədbir BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.
Səfər çərçivəsində Məsim Məmmədov Çin Kommunist Partiyasının Şaosin şəhər komitəsinin katibi Şi Huifang ilə görüşüb.
Tərəflər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin siyasi iradəsi və strateji rəhbərliyi ilə Azərbaycan-Çin münasibətlərinin dinamik inkişaf etdiyini, bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın ardıcıl olaraq genişləndiyini qeyd ediblər.
Söhbət zamanı Laçın rayonunda həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri barədə məlumat verilib, Şaosinin şəhər inkişafı sahəsində təcrübəsi qeyd olunub. Laçın rayonu ilə Şaosin şəhəri arasında yaşıl və dayanıqlı şəhər quruculuğu, infrastruktur, mədəniyyət və turizm sahələrində təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə həmçinin Ümumdünya Təmizlik Gününün qlobal əsas tədbirinin dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin təşviqi, təmiz və müasir şəhər mühitinin formalaşdırılması, eləcə də bu sahədə beynəlxalq təcrübə mübadiləsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb.