ABŞ kalium gübrələrinin alınmasına dair Belarusla böyük razılaşmanı müzakirə edir
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2026
- 20:41
ABŞ Belarusdan kalium gübrələrinin alınması üzrə böyük razılaşma üzərində işləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social"da bildirib.
"Birləşmiş Ştatlar Belarusdan kalium gübrələrinin alınması üzrə böyük bir razılaşma üzərində işləyir. Qiymət hazırda Kanadaya ödədiyimizdən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olacaq, bu da fermerlərimiz və ranço sahiblərimiz üçün çox yaxşı xəbərdir", - o yazıb.
Daha əvvəl Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirib ki, Minsk Vaşinqtonla sanksiyaların gələcəkdə ləğv edilməsini, səfirliklərin tam fəaliyyətinin bərpasını və Belarus kalium gübrələrinin tədarükünü əhatə edə biləcək böyük razılaşmaya hazırdır.
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