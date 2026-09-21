США обсуждают с Беларусью крупную сделку по закупке калийных удобрений

США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

"Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо", - написал он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к большой сделке с Вашингтоном, которая может включать дальнейшее снятие санкций, восстановление полноценной работы посольств и поставки белорусских калийных удобрений.