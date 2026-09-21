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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США обсуждают с Беларусью крупную сделку по закупке калийных удобрений

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 19:02
    США обсуждают с Беларусью крупную сделку по закупке калийных удобрений

    США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси.

    Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

    "Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо", - написал он.

    Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к большой сделке с Вашингтоном, которая может включать дальнейшее снятие санкций, восстановление полноценной работы посольств и поставки белорусских калийных удобрений.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Беларусь Торговое соглашение
    ABŞ kalium gübrələrinin alınmasına dair Belarusla böyük razılaşmanı müzakirə edir

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