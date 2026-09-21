США обсуждают с Беларусью крупную сделку по закупке калийных удобрений
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 19:02
США работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси.
Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
"Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо", - написал он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к большой сделке с Вашингтоном, которая может включать дальнейшее снятие санкций, восстановление полноценной работы посольств и поставки белорусских калийных удобрений.
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