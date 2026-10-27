Azərbaycan U-23 Avropa çempionatında 8 cüdoçu ilə təmsil olunacaq
Fərdi
- 27 oktyabr, 2026
- 18:02
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Azərbaycanı oktyabrın 30-dan noyabrın 1-dək İtaliyanın Neapol şəhərində keçiriləcək U-23 Avropa çempionatında təmsil edəcək cüdoçular bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Ölkə beynəlxalq yarışda 5 çəki dərəcəsində 8 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. İdmançılarımıza kişilərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Riçard Trautman, böyük məşqçi Elxan Məmmədov və məşqçi Əbdülhəqq Rəsullu rəhbərlik edəcək.
Komandanın heyətində Murad Muradlı, Babarəhim Mirzəyev (hər ikisi 60 kq), Nizami İmranov İslam Rəhimov (hər ikisi 66 kq), Əbil Yusubov, Mehdi Cəfərov (hər ikisi 73 kq), Əjdər Bağırov (100 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) tatamiyə çıxacaq.
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Azərbaycan U-23 Avropa çempionatında 8 cüdoçu ilə təmsil olunacaqFərdi