İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Vahid forma şagirdlərin diqqətini geyimə yox, tədrisə yönəldəcək - RƏY

    Elm və təhsil
    • 21 sentyabr, 2026
    • 19:57
    Vahid forma şagirdlərin diqqətini geyimə yox, tədrisə yönəldəcək - RƏY

    Hər bir uşağın eyni şərtlər daxilində təhsil almaq hüququ var və onlar bərabər imkanlara sahib olmalıdırlar.

    Bunu "Report"a açıqlamasında təhsil eksperti Tuqay Rzazadə deyib.

    O bildirib ki, bu, Konstitusiyada, eyni zamanda, "Təhsil haqqında" Qanunda da öz əksini tapıb: "Ümumiyyətlə, dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır. Bu o deməkdir ki, bütün şagirdlər üçün neytral və inklüziv təhsil mühiti yaradılmalıdır.

    Şagirdlər burada özlərini ilk növbədə təhsil sisteminin bir hissəsi və Azərbaycan vətəndaşı kimi hiss etməlidirlər. Başqa heç bir amil onların təhsil prosesində fərqləndirilməsinə səbəb olmamalıdır. Məktəbli forması da şagirdlər arasında bərabərliyin və sağlam məktəb mühitinin təmin olunmasına xidmət edir. Uşaqların eyni parta arxasında oturarkən xarici görünüşünə və geyiminə görə bir-birindən fərqlənməməsi onların münasibətlərinə də müsbət təsir göstərə bilər".

    Ekpertin fikrincə, vahid formanın tətbiqi gələcəkdə məktəblərdə bullinq kimi halların azalmasına da töhfə verə bilər: "Mən bunu öz şəxsi müəllimlik təcrübəmdən də deyə bilərəm. Bir çox hallarda məktəbdə bullinq kimi xoşagəlməz halların yaranmasının əsas səbəblərindən biri maddi imkanlar arasındakı fərqdir. Düşünürəm ki, belə halların qarşısının alınması baxımından vahid məktəbli formasının tətbiqi müsbət yanaşmadır".

    T. Rzazadənin sözlərinə görə, geyim kodeksinə riayət olunması məktəbdə valideyn-məktəb-müəllim əməkdaşlığının güclənməsinə də töhfə verə bilər.

    Tuqay Rzazadə Məktəbli forması

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti