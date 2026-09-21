Vahid forma şagirdlərin diqqətini geyimə yox, tədrisə yönəldəcək - RƏY
- 21 sentyabr, 2026
- 19:57
Hər bir uşağın eyni şərtlər daxilində təhsil almaq hüququ var və onlar bərabər imkanlara sahib olmalıdırlar.
Bunu "Report"a açıqlamasında təhsil eksperti Tuqay Rzazadə deyib.
O bildirib ki, bu, Konstitusiyada, eyni zamanda, "Təhsil haqqında" Qanunda da öz əksini tapıb: "Ümumiyyətlə, dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır. Bu o deməkdir ki, bütün şagirdlər üçün neytral və inklüziv təhsil mühiti yaradılmalıdır.
Şagirdlər burada özlərini ilk növbədə təhsil sisteminin bir hissəsi və Azərbaycan vətəndaşı kimi hiss etməlidirlər. Başqa heç bir amil onların təhsil prosesində fərqləndirilməsinə səbəb olmamalıdır. Məktəbli forması da şagirdlər arasında bərabərliyin və sağlam məktəb mühitinin təmin olunmasına xidmət edir. Uşaqların eyni parta arxasında oturarkən xarici görünüşünə və geyiminə görə bir-birindən fərqlənməməsi onların münasibətlərinə də müsbət təsir göstərə bilər".
T. Rzazadənin sözlərinə görə, geyim kodeksinə riayət olunması məktəbdə valideyn-məktəb-müəllim əməkdaşlığının güclənməsinə də töhfə verə bilər.