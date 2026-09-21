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    "Racing Bulls" komandası "Formula 1"in Bakı mərhələsi üçün qeyri-adi poster nümayiş etdirib

    Formula 1
    • 21 sentyabr, 2026
    • 20:34
    Racing Bulls komandası Formula 1in Bakı mərhələsi üçün qeyri-adi poster nümayiş etdirib

    İtaliyanın "Formula 1" komandası "Visa Cash App Racing Bulls" qarşıdan gələn Bakı Qran-prisi üçün ənənəvi Azərbaycan xalçası üslubunda tərtib edilmiş parlaq poster təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, poster komandanın "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində dərc olunub.

    Rəngarəng ornamentlərlə əhatə olunmuş "Racing Bulls" bolidi kompozisiyanın mərkəzi elementi olub. İşin müəllifi Şennon Marriottdur.

    "Bakıya qayıdırıq. Bu həftəki yarış üçün möhtəşəm posterə görə Şennon Marriotta təşəkkür edirik", - komandanın paylaşımında bildirilib.

    "Racing Bulls" komandası İtaliyanın Faentsa şəhərində yerləşir və "Red Bull" ailəsinə daxildir. 2026-cı il mövsümündə komandanın heyətində yeni zelandiyalı Liam Louson və britaniyalı Arvid Lindblad çıxış edir.

    Azərbaycan Qran-prisi 24-26 sentyabr tarixlərində Bakı şəhər halqasında keçiriləcək. Yarış sentabrın 26-sı baş tutacaq.

    Liam Louson Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Xalçaların parıltısı İtaliya
    Команда Racing Bulls показала необычный постер к этапу "Формулы 1" в Баку
    Racing Bulls team unveils unusual poster for F1 race in Baku

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