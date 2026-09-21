Команда Racing Bulls показала необычный постер к этапу "Формулы 1" в Баку

Итальянская команда "Формулы 1" Visa Cash App Racing Bulls представила яркий постер к предстоящему Гран-при Азербайджана, стилизованный под традиционный азербайджанский ковер.

Как сообщает Report, постер опубликован на официальной странице команды в соцсети X.

Центральным элементом композиции стал болид Racing Bulls, окруженный красочными орнаментами. Автором работы выступила Шеннон Марриотт.

"Возвращаемся в Баку. Спасибо Шеннон Марриотт за потрясающий постер к гонке на этой неделе", - говорится в публикации команды.

Racing Bulls базируется в итальянской Фаэнце и входит в семью Red Bull. В сезоне 2026 года за команду выступают новозеландец Лиам Лоусон и британец Арвид Линдблад.

Гран-при Азербайджана пройдет на Бакинской городской трассе 24-26 сентября. Гонка состоится в субботу, 26 сентября.