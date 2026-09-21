Команда Racing Bulls показала необычный постер к этапу "Формулы 1" в Баку
- 21 сентября, 2026
- 20:06
Итальянская команда "Формулы 1" Visa Cash App Racing Bulls представила яркий постер к предстоящему Гран-при Азербайджана, стилизованный под традиционный азербайджанский ковер.
Как сообщает Report, постер опубликован на официальной странице команды в соцсети X.
Центральным элементом композиции стал болид Racing Bulls, окруженный красочными орнаментами. Автором работы выступила Шеннон Марриотт.
"Возвращаемся в Баку. Спасибо Шеннон Марриотт за потрясающий постер к гонке на этой неделе", - говорится в публикации команды.
Racing Bulls базируется в итальянской Фаэнце и входит в семью Red Bull. В сезоне 2026 года за команду выступают новозеландец Лиам Лоусон и британец Арвид Линдблад.
Гран-при Азербайджана пройдет на Бакинской городской трассе 24-26 сентября. Гонка состоится в субботу, 26 сентября.
Heading back to Baku 🇦🇿— Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) September 21, 2026
Thank you to Shannon Marriott for a STUNNING race poster this week 🤩 #F1 #VCARB #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ttHHxpBCFw