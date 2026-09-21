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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Команда Racing Bulls показала необычный постер к этапу "Формулы 1" в Баку

    Формула 1
    • 21 сентября, 2026
    • 20:06
    Команда Racing Bulls показала необычный постер к этапу Формулы 1 в Баку

    Итальянская команда "Формулы 1" Visa Cash App Racing Bulls представила яркий постер к предстоящему Гран-при Азербайджана, стилизованный под традиционный азербайджанский ковер.

    Как сообщает Report, постер опубликован на официальной странице команды в соцсети X.

    Центральным элементом композиции стал болид Racing Bulls, окруженный красочными орнаментами. Автором работы выступила Шеннон Марриотт.

    "Возвращаемся в Баку. Спасибо Шеннон Марриотт за потрясающий постер к гонке на этой неделе", - говорится в публикации команды.

    Racing Bulls базируется в итальянской Фаэнце и входит в семью Red Bull. В сезоне 2026 года за команду выступают новозеландец Лиам Лоусон и британец Арвид Линдблад.

    Гран-при Азербайджана пройдет на Бакинской городской трассе 24-26 сентября. Гонка состоится в субботу, 26 сентября.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
    "Racing Bulls" komandası "Formula 1"in Bakı mərhələsi üçün qeyri-adi poster nümayiş etdirib
    Racing Bulls team unveils unusual poster for F1 race in Baku

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