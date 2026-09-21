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    FHN-də "Sülh Aylığı" çərçivəsində tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    • 21 sentyabr, 2026
    • 20:26
    FHN-də Sülh Aylığı çərçivəsində tədbir keçirilib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi və FHN yanında İctimai Şura "Sülh Aylığı" çərçivəsində birgə tədbir keçirib.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbir Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsman) təşəbbüsü ilə elan edilmiş "Sülh Aylığı" çərçivəsində təşkil olunub.

    Tədbirdə Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdir müavini İradə Kərimova, Hüquq şöbəsinin Hüquqi təhlil və təminat sektorunun müdiri Elnar Məmmədov, FHN yanında İctimai şuranın sədri Fuad Hacızadə və şura üzvləri iştirak ediblər.

    Tədbirdə Ombudsmanın təşəbbüsü ilə 21 avqust-21 sentyabr tarixlərinin "Sülh Aylığı" elan olunduğu xatırlanaraq, bu kampaniya çərçivəsində sülh və təhlükəsizlik mədəniyyətinin, qarşılıqlı hörmət və həmrəylik dəyərlərinin təşviqinin mühüm əhəmiyyət daşıdığı bildirilib.

    Qeyd edilib ki, sülh yalnız müharibə və qarşıdurmanın olmaması deyil, insanların təhlükəsiz və ləyaqətli həyat sürməsi, cəmiyyətin sabitlik və qarşılıqlı etimad şəraitində inkişafı, gələcəyə inamın möhkəmlənməsi və quruculuq naminə bütün potensialın səfərbər olunması üçün əsas şərtdir.

    Tədbirdə, həmçinin sülhün, sabitliyin və əmin-amanlığın etibarlı şəkildə təmin edilməsi üçün fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları üzrə maarifləndirmə işinin əhəmiyyəti vurğulanıb, əhalinin sözügedən məsələ ilə bağlı mütəmadi və düzgün məlumatlandırılmasına, təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılmasına dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    FHN-də Sülh Aylığı çərçivəsində tədbir keçirilib
    FHN-də Sülh Aylığı çərçivəsində tədbir keçirilib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
    Foto
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